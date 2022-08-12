«Киевские отморозки»: Медведев пристыдил ВСУ за обстрел Запорожской АЭС Медведев об обстрелах Запорожской АЭС: «киевские отморозки» хотят устроить новый Чернобыль

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Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС с каждым разом становятся все опаснее, и их последствия могут привести к «новому Чернобылю», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, ответственными за атаки являются украинские власти, а также лидеры стран Запада. При этом он подчеркнул, что российская сторона никак не причастна к обстрелам.

Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная стопроцентная брехня, — отметил Медведев.

Чиновник также отказался верить в то, что обстрелы Запорожской АЭС украинскими войсками произошли по случайности. Подытожил он тем, что «в Европейском союзе есть атомные станции, и случайности там тоже возможны».

По сообщениям Минобороны РФ, ВСУ ведут обстрелы Запорожской атомной станции с 7 августа. Власти региона уже разработали меры безопасности, включающие, в частности, эвакуацию жителей ближайших районов.

Генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал от Украины и России ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от Гутерриша разъяснений сути этого предложения.

Зеленский же отрицает факт обстрелов украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС. Он обвинил в атаках Россию и призвал ввести новые санкции против нее в атомной отрасли.