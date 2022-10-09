МИД РФ: Киев пытается развязать конфликт между Молдавией и Приднестровьем Представитель МИД РФ Полищук: Киев пытается спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Киев пытается спровоцировать Молдавию на силовое воздействие в Приднестровье, уверен директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, передает ТАСС. Он указал на серию терактов, прокатившуюся по всему Приднестровью, следы которой, по его словам, ведут на Украину. Параллельно украинские власти пытаются донести до Кишинева тезис об угрозе, которая якобы исходит от военных ВС РФ, проходящих службу на левом берегу Днестра, считает дипломат.

В апреле — июне в Приднестровье была совершена серия террористических актов, следы которых, как говорят в Тирасполе, ведут на Украину. Одновременно Киев раскручивает тезис об угрозе, якобы исходящей от российских военных, которые несут службу на левом берегу Днестра. Цель очевидна — попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия [в Приднестровье], — заявил Полищук.

Он также отметил, что опасность эскалации конфликта вокруг Приднестровья сохраняется. По его словам, это опять-таки исходит с Украины. Тем не менее, как подчеркивает представитель министерства, в Кишиневе понимают последствия разморозки конфликта на Днестре.

Это связано с попытками внешних сил, прежде всего Киева, раскачать ситуацию в регионе. Отрадно, что в Кишиневе понимают последствия разморозки конфликта на Днестре и не ведутся на подобные провокации, — добавил Полищук.

По мнению дипломата, в решении приднестровского вопроса «альтернативы формату „5+2“ не просматривается». Представитель МИД назвал данный формат единственным многосторонним механизмом, в рамках которого «возможен поиск всеобъемлющего решения приднестровского вопроса».

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что часть молдавской элиты, которая поддерживается Румынией и «науськивается из Вашингтона», готовится к ликвидации Приднестровья. Он отметил, что ожидал подобного развития ситуации в Приднестровье в мае или июне, однако тогда этого не произошло.