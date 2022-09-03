Киев попросил оснастить БПЛА Bayraktar системами для распыления химвеществ Минобороны РФ: Киев попросил турецкого производителя Bayraktar оснастить дроны механизмами для распыления химвеществ

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

5 декабря 2021 года Киев направил запрос турецкому производителю БПЛА Bayraktar о возможности оснащения беспилотников механизмами для распыления опасных химических аэрозолей, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. Емкость таких систем должна превысить 20 литров.

В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Bayraktar от 15 декабря 2021 г. о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров, — заявил Кириллов.

По его словам, с учетом того, что дальность полета беспилотников Bayraktar составляет около 300 километров, подобные БПЛА с химвеществами могут применяться ВСУ для атаки по территории России.

Кроме того, представители российского военного ведомства располагают информацией, согласно которой Вашингтон в 2005 году перенес на Украину испытания вакцин, повлекших множественные заболевания у испытуемых. Кириллов уточнил, что соглашение о передислокации экспериментальной базы было подписано между Минздравом Украины и Минобороны США.

В ходе испытаний, в котором приняли участие 1064 человека, было зарегистрировано 468 случаев осложнений. Во многом это объясняет факт переноса подобных высоко рисковых исследований за пределы национальной территории, — заявил он.

Ранее Кириллов сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) может иметь отношение к возникновению COVID-19. По данным российского Министерства обороны, в 2009 году USAID финансировало программу «Предикт», в рамках которой изучались новые типы коронавирусов, для чего отлавливались летучие мыши, являющиеся переносчиками данной инфекции.

В ведомстве предположили, что одним из подрядчиков проекта стала компания «Метабиота», получившая известность благодаря военно-биологической деятельности на Украине.