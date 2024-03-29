С начала 2024 года администрации социальных сетей удалили около 26 тысяч запрещенных материалов по требованию Роскомнадзора, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Из них 17,2 тысячи — пронаркотический контент, 1,1 тысячи — суицидальный, 900 материалов — детская порнография, а 6,7 тысячи — контент экстремистского и террористического характера.
С начала 2024 года <...> удалили около 26 тысяч запрещенных материалов. <...> В РКН добавили, что с начала 2024 года в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей по наркотическому, суицидальному контенту и детской порнографии удалено более 12,7 тысячи материалов, — отметили в управлении «К».
В прошлом году в рамках такого взаимодействия было удалено 112,2 тысячи материалов. Среди них также детская порнография, пронаркотические и суицидальные материалы.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать работу Telegram в России. Администрация мессенджера удалила более 256 тысяч запрещенных материалов с 2021 года по требованию РКН. Роскомнадзор также призвал владельцев мессенджеров и социальных сетей обратить «особое внимание» на безопасность и принять дополнительные меры, с помощью которых пользователи смогут ограничить себя от провокационных сообщений.
Употребление наркотиков вредит здоровью.