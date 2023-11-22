Казаков предложили оснастить танками и артиллерией Депутат Водолацкий: казакам необходимо выдать учебные танки и артиллерию

Фото: МО РФ

Новый закон о российском казачестве, готовящийся к рассмотрению в Госдуме, позволит казакам рассчитывать на господдержку и бюджетное финансирование, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, в свете законопроекта можно подумать об организации казачьих военных учебных полигонов с бронетехникой и артиллерией.

Я думаю, что выделение казакам бронетехники и артиллерии — зенитно-ракетных комплексов, танков, самоходных артиллерийских установок и так далее — для использования на учебных полигонах более чем целесообразно, необходимо и возможно, — высказал мнение депутат.

Он напомнил, что сегодня в зоне СВО на линии боевого соприкосновения находятся около 20 тысяч казаков в составе бригад «Дон», «Терек», «Енисей», «Сибирь» и других. Казаки служат в том числе танкистами, артиллеристами, разведчиками и так далее. Парламентарий подчеркнул, что сегодня в России необходимо единое мощное казачье сообщество, которое будет выполнять роль стержня и основы поддержания порядка.

Ранее казаки бригады «Дон» потопили бронированную баржу ВСУ на Днепре. Судно обнаружили в районе поселка Покровское.