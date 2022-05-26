«Категорично до идиотизма»: Медведев об ультиматуме Зеленского Медведев назвал невыполнимыми условия Зеленского для перемирия

Дмитрий Медведев / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал условия президента Украины Владимира Зеленского о перемирии невыполнимыми и «до идиотизма» категоричными. Россия не готова оставить украинской армии «простор для репрессий» против населения Донбасса, заявил в своём Telegram-канале политик. По его мнению, украинский лидер находится не в том положении, чтобы ставить ультиматумы.

Условия, которые Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе. Он требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, будто ему неведома воля их жителей, — возмутился Медведев.

Политик намекнул на то, что Зеленский находится под влиянием психотропных веществ, а ультиматумы, по его словам, ставятся «с позиции силы», «в момент победы» и «на трезвую голову».

24 мая Зеленский заявил, что Киев возобновит переговоры с Москвой только после возврата всех территорий, которые перешли под контроль России с начала спецоперации. По его словам, в долгосрочной перспективе украинская сторона будет пытаться вернуть и Крым. Зеленский не исключил, что в таком случае могут быть жертвы.

Позже в МИД России эти условия назвали неконструктивными и отметили, что у Москвы есть повод сомневаться в искреннем желании Киева мирного разрешения конфликта. Представитель ведомства Мария Захарова, в свою очередь, призвала не ориентироваться «в глобальном смысле» на заявления Зеленского. По словам дипломата, украинский лидер в своих словах опирается не на текущие события, а на «флюиды и посылы, которые где-то каким-то образом улавливает».