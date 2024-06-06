Карты «Мир» заработали в Азербайджане Галузин: в Азербайджане постепенно начинают работать карты «Мир»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Карты российской платежной системы «Мир» постепенно начинают работать в Азербайджане, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин в рамках Петербургского международного экономического форума. В ходе своего выступления на сессии «Россия — Азербайджан» он отметил, что с карт уже можно снимать азербайджанские манаты в банкоматах ВТБ, передает корреспондент NEWS.ru.

Постепенно в Азербайджане получают хождение карты «Мир». Уже можно снимать манаты с карты «Мир» в банкоматах ВТБ, — сказал дипломат.

Ранее Михаил Галузин заявил, что Москва и Баку ведут обсуждение создания в Азербайджане российских генеральных консульств. По его словам, РФ рассчитывает, что переговоры завершатся успехом, в частности потому, что открытие подобных диппредставительств отвечало бы поступательному развитию российско-азербайджанских отношений, в том числе поиску новых возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что Москву и Баку связывают успешные, прагматичные и надежные отношения. Глава государства также обратил внимание, что в Азербайджане открыли свыше 300 русскоязычных школ. Помимо этого, указал президент, в России достаточно много студентов из Азербайджана получают образование, в том числе на бюджетной основе. Путин подчеркнул, что видит большой интерес молодежи к обучению в РФ.