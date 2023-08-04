Картаполов заявил, что никакой новой мобилизацией «не пахнет»

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Российское руководство не планирует проводить новую волну мобилизации, заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на вопрос об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Он подчеркнул, что соответствующий законопроект был подготовлен осенью 2022 года, однако его согласование затянулось, и только на днях правительственная комиссия его одобрила.

Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет, — сказал депутат.

Ранее Картаполов заявил, что законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафы в размере до полумиллиона рублей, может выровнять ситуацию. Он считает, что если человек отказывается от выполнения своих обязанностей, то он должен понести наказание.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности ранее поддержала законопроект об уголовном наказании за уклонение от призыва в рамках мобилизации. Ответственность за уклонение от призыва по мобилизации или в условиях военного времени на данный момент не уточнена.