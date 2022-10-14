Картаполов: спецмероприятий и облав на призывников в Москве не происходит Депутат ГД Картаполов: спецмероприятий и облав на призывников в Москве не происходит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Картаполов

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никаких специальных мероприятий и облав на призывников в Москве не происходит. Он отметил, что правоохранительные органы проводили розыскные мероприятия для выявления уклоняющихся от призыва. Парламентарий добавил, что данную информацию подтвердил военный комиссар столицы.

Подчеркну — в этой ситуации военные комиссариаты столицы и сотрудники правоохранительных органов действуют исключительно в правовом поле. Но никаких специальных мероприятий и тем более облав в Москве не происходит, — написал Картаполов в своем Telegram-канале.

Он назвал «вредителями» и «паникерами» людей, которые распространили в социальных сетях ложную информацию о происходящем в Москве.

Правозащитники и случайные очевидцы ранее стали свидетелями, как москвичам вручают повестки в военкоматы в транспорте, отелях и просто на улице. Мужчин призывного возраста задерживают, везут в военкомат и выдают повестку. Подобные свидетельства удалось получить и NEWS.ru. Ситуация, в частности, возмутила главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишаса. Он назвал происходящее явным нарушением законодательства.

14 октября президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Российский лидер сообщил, что на текущий момент уже призваны 220 тысяч человек.