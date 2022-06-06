Картаполов: Россия ударит по госучреждениям Украины при поставках РСЗО Глава комитета Госдумы по обороне: РФ может ударить по госучреждениям в случае поставок Украине РСЗО дальнего действия

Фото: Минобороны РФ

Андрей Картаполов

В случае поставок странами Запада Киеву реактивных систем залпового огня дальнего действия Россия может нанести удары по украинским объектам транспортной инфраструктуры и госучреждениям, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит Telegram-канал РБК, таких объектов довольно много.

Транспортная инфраструктура по большому счету до сих пор функционирует, хоть и с некоторыми затруднениями, аэропорт в Киеве принимает гражданские рейсы, функционирует Рада, многие другие госучреждения, Министерство обороны Украины, — пояснил Картаполов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае применения Украиной иностранного вооружения против объектов России российские Вооружённые силы будут вынуждены действовать на поражение центров принятия решений. Ответный удар будет нанесен по Минобороны и Генштабу, пояснил он.

В Минобороны России ранее сообщили, что российские войска круглосуточно готовы нанести ответные удары высокоточным оружием по центрам принятия решений в Киеве. В ведомстве отметили, что находящиеся в столице западные советники «не станут проблемой» для принятия решения о нанесении ударов.