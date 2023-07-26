Картаполов разъяснил свои слова про «большую войну» Депутат Картаполов назвал свои слова о «большой войне» оценкой вариантов развития событий

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов разъяснил в беседе с «Парламентской газетой» свои слова о том, что поправки в законы, касающиеся новых правил призыва в армию и принятые Госдумой во вторник, 25 июля, готовятся под «большую войну». Депутат рассказал, что имел в виду необходимость предусмотреть неблагоприятный вариант развития событий.

Мы сейчас должны предусмотреть и, скажем так, неблагоприятный вариант развития обстановки. Мы же видим, как коллективный Запад активно перевооружается, начинает развертывать военную промышленность. Это одни из факторов, которые свидетельствуют об их подготовке к большой войне. <...> Если все эти тревожные сигналы оставить без внимания — мы можем получить в итоге новый 1941 год, — подчеркнул Картаполов.

Также парламентарий отметил, что на сегодняшний день в России нет необходимости в проведении новой мобилизации в ряды Вооруженных сил, однако призвал россиян быть готовыми к любым вариантам.

Сегодня — я подчеркиваю, сегодня, — в этом, если исходить из потребностей СВО, нет никакой необходимости. Но мы должны, как я уже говорил выше, быть готовыми к любым вариантам развития событий, — отметил депутат.

Госдума приняла 25 июля пакет законов, которые серьезно изменяют систему воинского призыва. В частности, нововведения расширяют призывной возраст с 18 до 30 лет. Сейчас он ограничен 18-ю и 27-ю годами.