Картаполов рассказал о реакции «пропиндосской шушеры» на закон о повестках Картаполов заявил, что порадовался «вою пропиндосской шушеры» из-за закона о повестках

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Реакция «оппозиционных и полуоппозиционных» ресурсов на принятие закона об электронных повестках и создание единого реестра военнообязанных показывает, что российские депутаты «попали в яблочко», заявил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, «пропиндосской шушере» было бы выгодно, чтобы система мобилизации оставалась на уровне середины прошлого века.

Я порадовался, какой поднялся вой на вот этих всех оппозиционных и полуоппозиционных ресурсах. Я порадовался, как раздухарилась вся вот эта вот пропиндосская шушера, — сказал депутат.

По словам Картаполова, система выдачи электронных повесток и реестр военнообязанных станет передовой в мире.

Госдума приняла закон об электронных повестках и создании реестра военнообязанных во втором и третьем чтениях 11 апреля. Картаполов рассказал, что благодаря нововведениям вся система воинского учета станет прозрачной, а сведения актуальными.

Депутаты Госдумы Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Артем Прокофьев оказались шокированы молниеносным рассмотрением законопроекта, принятого одним днем.