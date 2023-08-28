Картаполов рассказал о работе над законопроектом о статусе ЧВК Картаполов заявил, что работа над законопроектом о статусе ЧВК продолжается

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о продолжающейся работе над законопроектом о статусе частных военных компаний. В беседе с ТАСС он пояснил, что конкретики в этом вопросе пока мало, поскольку существуют разные точки зрения. Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что ситуация, связанная с применением ЧВК, может со временем меняться.

Работа продолжается, но пока что-то конкретное говорить рано. <...> Актуальность он имеет, будем смотреть. <...> Есть несколько точек зрения у заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, — сказал Картаполов.

В июне президент России Владимир Путин заявлял, что компания «Конкорд», являющаяся собственником ЧВК «Вагнер», получила более 86 млрд рублей. По его словам, деньги на содержание бойцов и стимулирующие выплаты выделялись из бюджета. Говоря о руководстве «Вагнера», российский лидер выразил надежду, что «никто ничего не украл или украл поменьше».

В августе Путин подписал закон о наделении Росгвардии правом имeть на вооружении тяжелую военную технику. Документ заменяет использовавшийся до настоящего времени термин «оружие» на термин «вооружение» (совокупность оружия и технических средств его применения).