Картаполов рассказал, кто успеет уйти в запас до повышения возраста призыва Картаполов: под новые нормы о призыве не подпадут те, кому исполнится 27 лет в 2023 году

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Андрей Картаполов

Россияне, которым до конца текущего года исполнится 27 лет, не подпадут под действие новых норм о призывном возрасте, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит ТАСС, эти граждане станут военнообязанными запаса.

Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году. Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 [лет], они уже находятся в запасе, — сказал парламентарий.

Ранее стало известно, что нижняя палата российского парламента приняла поправки в законодательство, предполагающие повышение призывного возраста до 30 лет. Норма вступит в силу с начала 2024 года. Нижняя граница призывного возраста останется прежней — 18 лет.

Первоначально предполагалось, что призывной возраст будет повышаться поэтапно, в течение двух лет. Однако законодатели решили отказаться от этой идеи. Картаполов пояснил, что парламентарии взвесили все за и против и пришли к выводу, что «так будет проще».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не видит причин для резонанса вокруг закона, поскольку срок воинской службы по призыву остается неизменным. Она также предположила, что сенаторы поддержат этот законопроект.