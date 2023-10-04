Картаполов рассказал, откуда военкоматы получат сведения о россиянах Депутат Картаполов: военкоматы получат сведения о гражданах из налоговой и школ

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В рамках формирования в России Единого реестра призывников сведения о них будут передавать в военкоматы в том числе налоговые инспекции, Рособрнадзор, Минздрав и территориальные органы МВД, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, это необходимо для удобства самих граждан и для оптимизации системы воинского учета.

Как уточняет издание, ранее правительство обязало Рособрнадзор передавать в военкоматы сведения об учащихся, в том числе о студентах колледжей и школьниках, «для актуализации документов воинского учета». По словам депутата, это нужно для того, чтобы «лишний раз не дергать» человека.

Скажем, закончил он девять классов, поступил в профессиональное образовательное учреждение — данные о смене его статуса автоматически уйдут в реестр. И военкомат, формируя план очередной призывной кампании, будет уже четко знать, что он призыву не подлежит. Или наоборот, соответственно, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что получать сведения о гражданах военкоматы будут также из налоговой инспекции, медицинских организаций, в том числе частных клиник, органов МВД, занимающихся регистрацией по месту жительства, и компаний-работодателей.

Это позволит, во-первых, снять с военкоматов лишнюю нагрузку, потому что им не придется самим заниматься актуализацией данных, а во-вторых, избежать ошибок, когда повестки во время призывной кампании вручаются тем, кто призыву не подлежит, — отметил Картаполов.

По словам законодателя, запуск Единого реестра призывников намечен на первую половину 2025 года.

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