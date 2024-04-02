Картаполов раскрыл намерения Киева после удара по Елабуге Картаполов: атака на Елабугу показала намерения Киева продолжать террор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Картаполов

Ударом по свободной экономической зоне «Алабуга» в Елабуге Украина показала намерение продолжать вести боевые действия террористическими методами, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, подобные атаки прекратятся, после того, как российская сторона поймет, где производят беспилотники, а также откуда и как они летят.

Тот факт, что они попытались нанести удар по Алабуге, говорит о том, что они продолжат ведение войны террористическими методами, мы должны это четко понимать. И наши структуры, которые отвечают [за это] сделают все, чтобы таких атак стало меньше, — сказал депутат.

Ранее стало известно, что атака на общежитие «Алабуга Политех» была осуществлена легкомоторным самолетом «Аэропракт А-22». Как утверждает MK.RU, объект выбран не случайно. Со ссылкой на западные спецслужбы издание утверждает, что студенты этого учебного заведения привлекаются к сборке беспилотников «Герань».

Одной из пострадавших при атаке оказалась 16-летняя гражданка Руанды, сообщил Telegram-канал SHOT. Всего в результате инцидента пострадавшими числятся семь человек.