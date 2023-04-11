Стало известно, планируется ли в России новая мобилизация Картаполов: проведение мобилизации сейчас в России не планируется

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Проведение мобилизации в России сейчас не планируется, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Однако он добавил, что новые правила получения повесток для явки в военкомат будут затрагивать не только срочников, но и всех военнообязанных.

Ее нет и не планируется, — сказал он.

Ранее Картаполов сообщил, что электронную повестку можно получить в личном кабинете, либо на портале «Госуслуги», либо в МФЦ.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что использование электронных способов оповещения граждан о призыве на военную службу избавило ведомство от волокиты и бюрократизма. По словам главы оборонного ведомства, цифровизация учета граждан улучшила эффективность призыва.

3 апреля в военном комиссариате Москвы заверили, что не занимаются распространением повесток в электронном виде, хотя до этого о внедрении нового способа вручения повесток рассказывал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.