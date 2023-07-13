Картаполов ответил на обращение генерала Попова о проблемах в армии Картаполов: обращение генерала Попова о проблемах в армии не останется незамеченным

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Андрей Картаполов

Обращение командующего 58-й армией Южного военного округа ВС РФ генерал-майора Ивана Попова о трудностях в армии не останется незамеченным, Минобороны решит все проблемы, заявил в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом информацию о возможном увольнении генерала он не прокомментировал.

Самое главное умение любого начальника — видеть проблемы и слышать своих подчиненных. Поэтому я думаю, что услышали, увидели и будут принимать меры те, кому это положено делать, — сказал Картаполов.

Накануне председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что генерал Попов был отстранен от должности командующего 58-й армией ЮВО. Он отметил, что генерал «успешно и грамотно» руководил войсками, которые действуют на Запорожском направлении в зоне действия российской специальной военной операции. Утверждается, что Попов рассказал о главных проблемах в российской армии «по боевой работе, по обеспечению». В Минобороны России эту информацию не комментировали.