Картаполов оценил возможности увеличения мобилизационного резерва России Картаполов: увеличение мобилизационного резерва России сейчас необязательно

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Существующая система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам, которые стоят перед государством, и хорошо себя зарекомендовала, заявил РБК глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. Однако в случае масштабного конфликта обойтись одними резервистами будет нельзя.

Все будет зависеть от масштабов [возможных будущих] конфликтов. Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем, — подчеркнул Картаполов.

Поводом для комментария стали слова члена комитета по обороне Думы генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, который заявил, что России необходимо наращивать мобилизационный резерв. По его словам, это необходимо «на случай вмешательства Польши» и позволит удержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт.

Ранее глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что сотни граждан РФ изъявляют желание отправиться в зону проведения спецоперации в качестве добровольцев. Он подчеркнул, что в добровольцы записываются люди идейные и независимо от заявлений по поводу начала или завершения частичной мобилизациии, и большинство из них — ранее служившие в ВС РФ с боевым опытом. Лидер «Ветеранов России» также добавил, что в скором времени сам планирует отправиться в зону СВО в качестве добровольца.