Картаполов оценил военные базы США на Ближнем Востоке Генерал Картаполов назвал военные базы США на Ближнем Востоке уязвимыми

Фото: marine_corps/Digital/Global Look Press

Военные базы США на Ближнем Востоке уязвимы, заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. В разговоре с ИА SM.News он отметил, что они окружены со всех сторон, к этим базам очень легко подойти и нанести удар при помощи разных видов вооружения, в том числе минометов, беспилотников и ствольной артиллерии.

США сегодня являются крайне уязвимыми именно в плане своих военных баз на Ближнем Востоке. <...> Они со всех сторон окружены. К ним можно подойти, по ним очень удобно работать разными видами вооружений, — пояснил парламентарий.

По словам генерала, США считали эти базы мощным присутствием в регионе, которые позволяли им «бесконтрольно грабить ресурсы Ирака и Сирии». Картаполов подчеркнул, что сейчас есть пути подвоза для обеспечения баз, но их можно заминировать или выставить засады. В связи с этим депутат отмечает, что это становится проблемой для США. Он подчеркнул, что Вашингтон все равно продолжает курс «на создание хаоса на Ближнем Востоке». Это делается для решения собственных задач США, где «Израиль выступает в роли ударного кулака», пояснил он.

Американский профессор Джон Миршаймер ранее заявил, что США проиграли России в борьбе за влияние на Ближнем Востоке. По его мнению, политика Москвы в отношении израильско-палестинского конфликта показала ее превосходство.