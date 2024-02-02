Картаполов оценил идею поднять призывной возраст для новых россиян Картаполов: идею поднять призывной возраст для новых россиян нужно доработать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Картаполов

Идею поднять призывной возраст до 50 лет для новых россиян, получивших гражданство, нужно доработать, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что эта инициатива должна быть согласована с Министерством обороны и федеральными органами исполнительной власти. По его словам, подобные законопроекты требует серьезного подхода.

Надо его очень детально прорабатывать с различными федеральными органами исполнительной власти, начиная с Министерства обороны, заканчивая другими заинтересованными структурами. Поэтому это не быстро и требует детального изучения, серьезного подхода. Но в любом случае он требует внимательного подхода и серьезной проработки, — пояснил парламентарий.

Он также отметил, что еще не видел сам документ, а коллеги не обращались к нему с данной инициативной. По словам Картаполова, нужно внимательно смотреть за этим законопроектом, потому что к нему пока что есть вопросы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее предложил повысить призывной возраст граждан России из числа мигрантов с 30 лет до 50 лет. Парламентарий добавил, что ежегодно паспорт РФ получают 700–800 тысяч человек, в основном приехавших в РФ из Средней Азии.