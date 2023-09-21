Картаполов объяснил, подлежат ли мобилизованные россияне ротации в зоне СВО Картаполов заявил о регулярной ротации мобилизованных россиян в зоне СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мобилизованные подлежат ротации наравне с другими военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции на Украине, заявил агентству URA.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, ротация в российской армии осуществляется на уровне подразделений и частей под руководством непосредственных командиров и начальников военнослужащих.

Ротация — это тактический термин. Она осуществляется на тактическом уровне: в подразделениях, в частях. Грубо говоря, две роты выполняют задачи, одна в это время отдыхает, — объяснил Картаполов.

Парламентарий также напомнил, что мобилизованные имеют право на отпуск. В соответствии с решением президента России Владимира Путина им положено две недели отпуска без учета времени, выделяемого на дорогу. Отпуск предоставляется раз в шесть месяцев. Военнослужащим по контракту отпуск предоставляется раз в год.

Картаполов ранее оценил перспективы создания полностью контрактной армии в России. По его словам, число контрактников растет, однако это не означает, что необходимость в призывниках и мобилизованных отпадет. Это обусловлено тем, что стране необходим мобилизационный резерв из подготовленных граждан.