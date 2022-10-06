Картаполов объяснил, почему ГД заранее не приняла законы по мобилизации

Фото: Кошелев Илья/news.ru via globallookpress.com

Депутат Госдумы и бывший замминистра обороны РФ Андрей Картаполов объяснил, почему парламент заранее не принял законы, которые регламентируют мобилизацию и права мобилизованных. Об этом он сообщил в эфире телеканала РБК.

Заглядывать вперед — это не задача депутатов, — сказал Картаполов.

Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что о частичной мобилизации полгода назад и речи не было.

Депутаты должны отвечать на те чаяния и запросы избирателей, которые формируются на сегодняшний день, пояснил парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что граждане России должны получать как можно больше достоверной информации о ходе военной операции на Украине.

Он подчеркнул, что распространение ложных сведений может привести к потере кредита доверия со стороны общества. По его словам, россияне узнают о ходе СВО от военкоров и губернаторов, при этом сводки Минобороны РФ практически не меняют своего содержания.