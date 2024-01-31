Картаполов назвал причину активизации украинских дронов в Петербурге Депутат Картаполов: атаки дронов ВСУ на Петербург носят демонстративный характер

Фото: МО Украины

Участившиеся попытки украинских БПЛА атаковать Санкт-Петербург имеют целью устрашение россиян, считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Как рассказал депутат в беседе с «Парламентской газетой», прилеты дронов в город носят скорее демонстративный, нежели практический характер.

Конечно, операторы беспилотников пытаются наводиться на какие-то промышленные или военные объекты, чтобы в случае успеха получить двойную выгоду. Но особой надежды и особого расчета на это нет, потому что системы ПВО у нас все же работают очень хорошо. Так что основной целью остаются попытки устрашения, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что Петербург имеет статус «северная столица России», кроме того, это малая родина президента Владимира Путина, поэтому Киев придает особое значение этим атакам. Политик также не исключил, что в будущем ВСУ сделают идею устрашения основной и попытаются атаковать, например, уже не цели, имеющие отношение к ВПК, а объекты культурного и архитектурного наследия.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал, что ВСУ хотят посеять панику среди населения России попытками атаковать нефтяные объекты на территории РФ. Парламентарий подчеркнул, что также украинская армия стремится нанести урон инфраструктуре.