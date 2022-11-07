Депутат допустил принятие кадрового решения после жалоб мобилизованных Депутат Картаполов заявил, что по жалобам мобилизованных будут разбирательства и кадровые решения

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Андрей Картаполов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что по факту жалоб мобилизованных на плохие условиях содержания после отправки на обучение и в зону боевых действий будут проведены разбирательства, передает РБК. По мнению парламентария, сообщения о плохих условиях, в которых живут мобилизованные, носят единичный характер и это объясняется недобросовестностью отдельных представителей власти, по итогам проверок могут быть приняты кадровые решения.

То, что эта информация появляется, это хорошо. Потому что это дает возможность быстрее принимать решения. Хорошо, что проблема решается, хорошо, что идет очень оперативная реакция на эти проблемы, но плохо, что эти проблемы появляются. <...> По всем этим случаям будет проведено разбирательство и принято необходимое решение, в том числе и кадровое, — сообщил Картаполов.

По данным агентства, за последние дни сообщения о ненадлежащих условиях для мобилизованных поступили сразу из нескольких регионов. В частности, как пишет РБК, в Казани мобилизованные пожаловались на нехватку еды, воды и дров, на то, что им выдали ржавые, необстрелянные автоматы 1970-х годов и не обеспечили стирку вещей во время размещения в Казанском высшем танковом командном училище.

Telegram-канал Baza ранее писал, что в воинской части Ульяновска мобилизованные вышли на протест из-за невыплаты положенного вознаграждения. По данным канала, призывники собрались на плацу и начали скандировать: «Один за всех — и все за одного!»

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев признался, что в регионе возникли проблемы с выплатами финансового вознаграждения мобилизованным. Чиновник уточнил, что по данному вопросу в его адрес поступило 35 жалоб от родных мобилизованных граждан.