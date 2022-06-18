Карта «Мир» может заработать в 12 популярных туристических странах Глава Ростуризма Догузова: карта «Мир» может заработать в 12 странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока

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Глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе ПМЭФ рассказала, что банковская карта «Мир» может заработать в 12 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока, передает РИА Новости. О каких именно государствах идет речь, руководитель федерального агентства по туризму уточнять не стала, но заверила, что ведомство будет вести диалог с «популярными среди российских туристов» странами.

То есть у нас потенциально 12 новых стран может начать принимать карту «Мир». И все это популярные туристические направления. Называть конкретные страны пока не буду, но география достаточно обширная: это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока, — сказала Догузова.

Она отметила, что Ростуризм уже договаривается с семью странами, а в ближайшее время начнет диалог еще с пятью государствами. По словам главы Ростуризма, работа по расширению географии платежной системы «Мир» является приоритетной для ведомства в текущей геополитической ситуации, поскольку это вопрос не только комфорта, но и безопасности отдыха, когда для россиян за рубежом заблокировали карты западных платежных систем.