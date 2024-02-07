Карлсон возьмет интервью у Путина и Зеленского: помирит ли он РФ и Украину

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Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Кроме того, он сообщил, что будет добиваться встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Что хочет узнать экс-телеведущий Fox News у глав двух государств и намерен ли он помирить Украину и РФ — в материале NEWS.ru.

Интервью с Путиным

Первые сообщения о визите Карлсона в Россию появились 4 февраля. Журналист был замечен в Большом театре. Тогда его коллега Джексон Хинкл выразил надежду, что мужчина прилетел в Москву ради встречи с Путиным.

Вечером 6 февраля издание Newsweek написало, что Карлсон уже взял интервью у российского лидера. Источник издания сослался на пост экс-главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Twitter (X). Журналист написал, что Карлсон получил то, что хотел. При этом пресс-секретарь Кремля отказался комментировать слухи о визите экс-ведущего Fox News в администрацию главы государства.

Позднее 6 февраля журналист лично подтвердил, что хочет встретиться с Путиным. По словам американца, он самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было. Видеозапись о предстоящем интервью он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter (X).

«Мы в Москве, чтобы взять интервью у Путина. Мы скоро это сделаем», — сказал Карлсон в видеообращении на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя.

За три часа публикация Карлсона в Twitter (X) набрала более 20 млн просмотров. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не будет блокировать интервью с российским президентом Владимиром Путиным в Twitter (X).

Почему Карлсон решился на встречу с Путиным, мнение политолога

Журналист объяснил, что берет интервью у Путина, потому что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. Журналист назвал ведущиеся бои «гуманитарной катастрофой, в которой умирают сотни тысяч человек, целое поколение молодых украинцев». Карлсон заверил, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США».

«Через два года с начала войны, которая меняет весь мир, большинство американцев не информированы. У них нет реального представления о том, что происходит в этом регионе — здесь в России или через 600 миль отсюда на Украине», — заявил он.

Визит Карлсона в Москву — важное событие, заявил политолог Сергей Марков в Telegram-канале «Логика Маркова». По его словам, интервью с Путиным пробьет информационную блокаду Запада и сломает глухую политическую цензуру.

«Правительства стран Запада поддерживают неофашистский режим и политику терроризма. И они знают об этом. Но население стран Запада не знает об этом, потому что действует жесткая цензура. <...> И интервью Путина Такеру может помочь разрушить эту информационную блокаду», — считает аналитик.

Зачем журналист решил добиваться и интервью с Зеленским

Карлсон заявил, что будет добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Все предыдущие интервью политика в американской прессе являются не журналистикой, а пропагандой, и эту ситуацию нужно менять, пояснил экс-телеведущий Fox News в видеообращении.

«Те интервью, которые он дал в США, не являются традиционными интервью, это заискивающие подбадривающие сессии, специально разработанные для того, чтобы усилить требование Зеленского о большей вовлеченности США в войну в Восточной Европе», — отметил Карлсон.

Не стал гадать: что сказал Познер про новость об интервью

Телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru призвал не пытаться угадать, каким темам было посвящено возможное интервью Карлсона с Путиным. Он отметил, что, если беседа состоялась, ее обязательно покажут в РФ.

«Зачем гадать, о чем будет интервью? О ситуации на Украине или об Америке. Я убежден, что его покажут в России, тогда все сами и увидим», — сказал Познер.

«Предатель»: в США обрушились на Карлсона

Бывший член палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер назвал предателем Карлсона на фоне сообщений о его визите в Россию. Кинзингер написал об этом в социальной сети Twitter (Х), отвечая на пост о том, что экс-телеведущий уже несколько дней находится в Москве.

В ответ на это Карлсон назвал своих коллег «сумасшедшими» за то, что они подняли шумиху по поводу его поездки в Москву.

«Они сумасшедшие, реально сумасшедшие», — сказал журналист, комментируя реакцию западных коллег.

В то же время американский предприниматель Илон Маск осудил призывы запретить Карлсону въезд в США, если он возьмет интервью у Путина. Бизнесмен согласился в социальной сети Twitter (X) с заявлением журналиста Брайана Крассенштейна о том, что работники СМИ могут интервьюировать любых публичных личностей.

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