«Каравай, президента поздравляй!»: в детском саду ХМАО поздравили Путина В детском саду Ханты-Мансийска воспитанники поздравили Путина с юбилеем

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президента России Владимира Путина с 70-летием поздравили малыши в детском саду в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает «Осторожно, новости». В Telegram-канале опубликовали видео, на котором показано, как дети водят хоровод на фоне портрета российского лидера.

Коллектив садика пожелал главе государства крепкого здоровья и долголетия.

Путин родился 7 октября 1952 года. Он закончил юрфак Ленинградского государственного государственного университета (ЛГУ, сейчас — СПбГУ) и до прихода в политику служил в КГБ, в советской разведке в ГДР. В 1991 году будущий президент начал работать в мэрии Петербурга под началом Анатолия Собчака. В 1996 году он переехал в Москву и стал заместителем управделами президента. Позже он возглавлял ФСБ и Совбез, а в 1999 году стал главой правительства. Президент Борис Ельцин, который назначил Путина председателем кабмина, вскоре ушел в отставку, поэтому врио главы государства стал Путин. Когда Ельцин покидал свой пост, он прямо в телеобращении объяснял, почему считает Путина подходящим для этой должности человеком.

Как правило, глава государства проводит этот день в кругу близких. Однако в этом году свой юбилей Путин встречает в родном Санкт-Петербурге, на неформальной встрече глав стран СНГ.