Капитан ВМФ объяснил, почему западное оружие не поможет Украине Капитан ВМФ Дандыкин: Запад поставляет Украине заведомо бесполезное оружие

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Коллективный запад поставляет Украине оружие, которое там заведомо не смогут использовать, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, поставки зарубежного вооружения Киеву — «что мёртвому припарка», пишет «ПолитЭксперт». По его словам, чтобы научиться пользоваться оружием НАТО, нужно время, которого у ВСУ нет.

Американцы, к примеру, поставляли вертолёты Ми-17, которые у них остались после Афганистана — это аналоги нашего Ми-8. Что-то они (ВСУ. — Прим. ред.) ремонтируют, потому что у них был большой парк самолётов, которые планировалось использовать в качестве запасных частей. Но это всё единичные случаи — как мёртвому припарка. Это может только немного отодвинуть агонию ВСУ, нацбатов, бандформирований, — подчеркнул Дандыкин.

Он отметил, что Россия предпринимает все усилия, чтобы не допустить появления западного оружия на Украине. Так, например, силовики ликвидируют стратегически важные подстанции на путях, мостов, дорог и их развязок. Он предположил, что ВСУ могут столкнуться с нехваткой боеприпасов, поэтому Киев начинает искать альтернативные источники снабжения.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что Соединённые Штаты призывают европейские страны отправлять оружие на Украину, чтобы продавать им более современные американские образцы. Он также назвал США «чемпионами» по вооружению украинской армии.