Кандидат в президенты России озвучил сроки окончания СВО Лидер ЛДПР Слуцкий: Россия завершит СВО победой русского оружия в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Специальная военная операция завершится победой русского оружия в 2024 году, выразил уверенность глава ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий во время встречи с освободившими Авдеевку военными. По его словам, которые приводит РИА Новости, российским войскам, в частности, необходимо взять под контроль город Херсон, весь правый берег Днепра, а также территории севернее Донецка и Ясиноватой.

Я поздравляю всех с уникальной победой в Авдеевке. Захват Авдеевки войдет в историю специальной военной операции так же, как Сталинград, Курск вошли в историю Великой Отечественной войны. <...> Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия, — высказался Слуцкий.

Председатель ЛДПР отметил, что под контроль России также должны перейти Краматорск, Святогорск и Славянск. Слуцкий также считает, что ВС РФ необходимо установить контроль над городом Лиманом.

Китайские журналисты ранее предположили, что в конце декабря 2023 года Россия начала подготовку к завершающему этапу спецоперации. По их мнению, новый пакет военной поддержки Киеву со стороны Соединенных Штатов может стать последним, а без поддержки Вашингтона Киев долго не продержится.