Кандидат в президенты Даванков раскрыл позицию по переговорам с Киевом Кандидат в президенты Даванков выступил за мирные переговоры с Украиной

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Владислав Даванков

Конфликт на Украине требует мирных переговоров, но с соблюдением интересов России, заявил кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков, выступая на презентации своей предвыборной программы. По его словам, которые приводит РИА Новости, большинство россиян не желают прямого военного столкновения с НАТО.

Эта программа мирного развития. Я считаю, что в первую очередь это должны быть переговоры. Но очень важно, чтобы переговоры вели к тому, чтобы наша Россия была независимой и сильной, — сказал он.

Даванков рассказал, что посетил 19 регионов и в «каждом зале люди отвечали, что никто не хотел бы дойти до Варшавы и воевать с НАТО».

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал первый рейтинг кандидатов в президенты РФ, фаворитом оказался действующий глава государства Владимир Путин с 75% голосов от электорально активных россиян. Владислав Даванков оказался вторым по популярности, получив 5% голосов.

Ранее политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах, не исключил сотрудничества с кандидатом на должность президента РФ от партии «Новые люди» Владиславом Даванковым. Он отметил, что сейчас размышляет над этой возможностью, но встреча пока не ожидается.