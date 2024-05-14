Кандидат в министры культуры Любимова отбилась от критики КПРФ и СРЗП Любимова ответила на критику депутатов от КПРФ и СРЗП Обухова и Бурляева

Фото: duma.gov.ru

Ольга Любимова

Кандидат на должность главы Минкультуры Ольга Любимова в ходе выступления в Госдуме ответила на критику депутата от партии КПРФ Сергея Обухова и его коллеги из фракции «Справедливая Россия — За правду» Николая Бурляева, передает корреспондент NEWS.ru. Парламентарии заявили о коррупции в сфере культуры, а также проблемах с продвижением проектов патриотической направленности.

В частности, Обухов указал на череду коррупционных скандалов в сфере культуры. В качестве примеров он привел ситуацию вокруг государственной программы «Пушкинская карта» и жарку шашлыков в доме-музее Федора Шаляпина в Москве. Он также обратил внимание на «массовое проявление русофобии» в театре и кино.

Любимова ответила, что по «Пушкинской карте» был принят ряд важных решений. По ее словам, Минкультуры усилило контроль за государственной программой, а также установило дополнительный фильтр. Из всероссийского репертуара ушло большинство развлекательных проектов и остались преимущественно просветительские, подчеркнула она.

Все, что касается постановок нашей работы не только с федеральными театрами, которых 22 в нашей стране, но и с региональными, — это, конечно, наши постоянные встречи с руководством этих театров и их программы. Каждый год они представляют [предложения] по репертуарной политике. <...> Именно на основе этого формируются большие гастроли, всероссийский гастрольный план, который позволяет театральную отрасль не только взять под контроль, но и помочь с точки зрения того, чтобы репертуар стал шире и богаче, — добавила Любимова.

В свою очередь Бурляев раскритиковал Минкультуры за то, что в экспертные советы попадают блогеры и издатели ЛГБТ-литературы (ЛГБТ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) для детей, а также за бездействие при разрушении объектов культурного наследия России. Любимова, отвечая на вопросы парламентария, отметила, что экспертные советы формируются в том числе по предложениям депутатов.

Экспертные советы ежегодно ротируются, и, более того, мы оставляем, как правило, в экспертных советах только тех экспертов, которые активно с нами работают. <...> То, что вы говорите о том, что какие-то проекты не побеждают на конкурсах, — так бывает, когда больше семи тысяч заявок [поступает]. Кто-то оказывается лучше, кто-то — хуже. Сейчас много проектов патриотической направленности, очень ярких и интересных, и коллеги соревнуются между собой — на то это и конкурс получения поддержки в рамках субсидии Министерства культуры, — пояснила она.

При этом проблемы с сохранением объектов культурного наследия Любимова признала. По ее словам, Минкульт уже приступил к разработке соответствующей программы по поручению президента России Владимира Путина.

Их (объектов культурного наследия. — NEWS.ru) 140 тысяч в нашей стране. И конечно же, в рамках финансовой возможности Министерства культуры мы стараемся их консервировать, где мы не можем отреставрировать, и сохранять и деревянные зодчества, и объекты культурного наследия, где нет пользователей, — подчеркнула она.

Любимова также заявила, что Министерство культуры России намерено построить 240 школ креативных индустрий к 2030 году в рамках федерального проекта «Придумано в России». По ее словам, в этих заведениях смогут реализовать свои таланты 25 тысяч подростков.