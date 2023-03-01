Кандидат от «Новых людей» поборется за президентское кресло

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Алексей Нечаев

Партия «Новые люди» выдвинет своего кандидата на президентские выборы в 2024 году, сказал в беседе с журналистами лидер политического объединения Алексей Нечаев. Он подчеркнул, что итоговое решение относительно этой персоны будет принято к концу текущего года. Нечаев уточнил, что «Новые люди» не являются «партией одного человека», передает РИА Новости.

«Новые люди» обязательно примут участие в выборах-2024. Но мы не партия одного человека. Итоговое решение будем принимать на съезде партии ближе к концу года, — заметил лидер политического объединения.

Нечаев подчеркнул, что миссия «Новых людей» заключается в том, чтобы «дать людям вести нормальную и мирную жизнь». Он сказал, что партия выберет такого кандидата, который смог бы «представлять указанный запрос».

Нечаев, говоря о президентской гонке, уточнил, что в настоящее время «Новые люди» фокусируются на региональных выборах.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что выборы главы государства в 2024 году и выборы в региональные и местные органы власти состоятся в соответствии с законом. Также президент добавил, что политические силы, которые будут участвовать в этом процессе, должны быть заинтересованы в благополучии народа, суверенитете страны и национальных интересах.

До этого председатель ЛДПР Леонид Слуцкий от лица партии заявил, что политическое объединение намерено участвовать в выборах «всегда и везде». Так Слуцкий ответил журналистам на следующий день после заявления лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. Последний говорил, что его партия не станет выдвигать кандидата, потому что «нечего дурака валять».