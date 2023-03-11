«Камень в стену разногласий»: Пушков оценил антикитайский проект США Пушков: новый законопроект США против Китая стал камнем в непреодолимую стену разногласий

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Пушков

Письмо американского сенатора Джоша Хоули, призывающего председателя КНР Си Цзиньпина признать ответственность за пандемию COVID-19, является очередным «камнем в непреодолимую стену разногласий» между США и КНР. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, в будущем количество разногласий между двумя странами будет только расти.

Новый антикитайский законопроект в США — еще один камень в непреодолимую стену разногласий между США и Китаем. Эта стена будет расти и впредь, — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что американский сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину, в котором призвал того признать ответственность за пандемию коронавирусной инфекции. В своем послании конгрессмен сообщил китайскому лидеру о принятии конгрессом своего законопроекта, обязывающего администрацию США рассекретить все имеющиеся данные о генезисе COVID-19.

Перед этим палата представителей Конгресса США вслед за сенатом одобрила законопроект, требующий от администрации президента Джо Байдена рассекретить все разведывательные данные касательно происхождения коронавируса. Для вступления закона в силу его должен подписать глава государства.