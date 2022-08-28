«Какой смысл?»: Пушков оценил просьбу о газе из «прозападной» Молдавии Пушков призвал жестко ответить Молдавии на просьбу о газе

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на просьбу лидера оппозиционной молдавской партии «Шор» Илана Шора «согреть дома» в Молдавии. Он в Telegram отметил, что в условиях, когда Кишинев не может вовремя оплатить поставки газа и вернуть долг, помощь России будет обозначать фактическое субсидирование президентства «прозападной» Майи Санду.

Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии? — подчеркнул сенатор.

Он считает, что в ответ Россия ничего не получит.

Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс? — задался вопросом Пушков.

Ранее стало известно, что 22 августа компания «Молдовагаз» оплатила июльский транзит российского газа, поставляемого в страну «Газпромом», и попросила отсрочку по выплате аванса за текущий месяц, заявил глава молдавской компании Вадим Чебан. Он добавил, что «Газпром» на просьбу об отсрочке платежа еще не ответил.