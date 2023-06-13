«Какой, на хрен, третий тур?»: Путин о приходе Ющенко к власти Путин назвал «мирным госпереворотом» победу Ющенко на выборах президента Украины в 2005 году

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Экс-президент Украины Виктор Ющенко

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами, транслируемой на сайте Кремля, вспомнил, как в 2005 году к власти на Украине пришел Виктор Ющенко. Его возмутило, что в том году на выборах проводился третий тур голосования, хотя это не было предусмотрено конституцией страны.

[В 2013-2014 году] был не первый госпереворот [на Украине]. А Ющенко пришел каким образом к власти на Украине? Что, в результате легитимных действий? Придумали третий тур голосования — какой, на хрен, третий тур? Он не предусмотрен конституцией. Это госпереворот! Но он хотя бы прошел относительно мирным способом, — сказал Путин.

При этом президент отметил, что в те годы Россия продолжала оставаться в диалоге с Украиной, а уже позже международные отношения ухудшались.

Мы же общались с ними. Я туда ездил, они приезжали к нам. Но нет, дошли до кровавого госпереворота. Стало очевидным, что никаких шансов нам не дают выстроить с нашими соседями и братским украинским народом. Ну, никаких! — возмутился президент.

Также на встрече с военкорами Путин сказал, что, если атаки на территорию РФ продолжатся, то придется подумать о создании на Украине «санитарной зоны». По его словам, Украина, атакуя Россию, старается отвлечь силы ВС РФ от самых важных направлений.