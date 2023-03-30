«Какое-то словоблудие»: в ГД оценили заявления Киева о контрнаступлении Депутат Госдумы Ивлев счел заявления Киева о готовящемся контрнаступлении словоблудием

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что слова украинского министра о готовящемся контрнаступлении ВСУ являются ничем иным, как словоблудием. Планы военной операции нормальные военачальники не раскрывают, подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сказал, что украинская армия проведет контрнаступление по нескольким направлениям.

Ни один нормальный военачальник никогда не станет раскрывать планы военной операции. Поэтому заявление министра обороны Резникова — это какое-то словоблудие, попытка ввести в заблуждение российские войска и прощупать слабые места в обороне, взять Россию «на слабо». Но пускай не надеются, ничего они не добьются, — отметил депутат.

Он пояснил, что в военном конфликте важным являются не только боевые действия, но также «кто кого передумает». Ивлев также рассказал, о чем не принято говорить военачальникам — о подготовке направления главного удара, формировании боевых порядков, подтягивании техники, боеприпасов и резервов.

Ранее Алексей Резников заявил, что Киев планирует контрнаступление в течение апреля — мая. По его словам, сроки контратаки зависят от погоды и того, какой момент будет наиболее подходящим. Он добавил, что во время контрнаступления можно будет увидеть на поле боя танки Leopard 2.