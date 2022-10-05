«Каких уродов только нет»: Путин о неонацистах на Украине Путин: идеи неонацизма есть везде, но возвеличивает его только Украина

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Президент России Владимир Путин заявил, что идеи неонацизма есть везде, но ни одна страна не возвеличивает его, кроме Украины, которая возводит его на национальный уровень, сообщает ТАСС. Глава государства добавил, что Запад вместо того, чтобы осудить это явление, пытается его использовать против России.

Мы их (неонацистов. — NEWS.ru) преследуем, мы с этим боремся. А в случае с Украиной, наоборот, их возвеличивают, поднимают на пьедестал, им позволяют проводить многотысячные факельные шествия в центре крупнейших городов. Вот что поражает и вызывает внутреннее отторжение, — сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Президент России рассказал, что часто дискутирует со своими коллегами, в том числе европейскими, о неонацизме.

Мне говорят: «Ну и что, ну есть там элементы неонацизма, ну а что, у нас нет, что ли? И у вас есть в России какие-то неонацисты, и у нас в европейских странах. Каких уродов только нет, каких придурков только нет, каких идиотов и даже преступников только нет, ну и что теперь?» Ведь разница заключается в том, что да, везде, наверное, это есть, это такое семя очень ядовитое, — подчеркнул Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где попираются нормы международного гуманитарного права. Министр добавил, что у России есть масса свидетельств преступных действий ВСУ, которые совершаются регулярно с 2014 года.