Какие регионы ответят Минфину за бюджет, есть ли среди них Чечня и Дагестан Минфин РФ заставит восемь губернаторов ответить за дефицит бюджета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин РФ намерен потребовать губернаторов восьми регионов России взять на себя личную ответственность за ликвидацию бюджетного дефицита, сообщает «Коммерсант». Кого из губернаторов хотят заставить ответить за бюджет, какие дотации получают эти регионы?

Кто из губернаторов ответит за бюджет

Министерство финансов опубликовало проект постановления, согласно которому федеральные дотации для российских регионов будут прямо связаны с усилиями их руководства по повышению доходов и сокращению расходов местных бюджетов. Для восьми регионов стандартная форма дотационного соглашения будет расширена — ответственность за сокращение разницы между доходами и расходами бюджетов будет возложена лично на их руководителей.

Губернаторам, как отмечает «Коммерсант», придется подписаться под обещаниями тратить дотации целевым образом на социальные программы, повышать эффективность бюджетных учреждений, отказаться от увеличения числа бюджетников и чиновников, а также дать обязательства по повышению доходов бюджета на 2025 год, который придется согласовывать с Минфином.

С новыми правилами придется столкнуться восьми российским губернаторам. Половина — из новых регионов. Это Владимир Сальдо в Херсонской области, Евгений Балицкий в Запорожской области, Денис Пушилин в ДНР и Леонид Пасечник в ЛНР. Также в списке четыре «старых» региона. Отчитываться будут Владислав Ховалыг из Тувы, Махмуд-Али Калиматов в Ингушетии, Сергей Меликов в Дагестане и Рамзан Кадыров в Чечне.

Подписать соглашения или отказаться от дотаций все получающие их губернаторы должны до 18 декабря.

Какие дотации получают эти регионы

По данным РБК, бюджет новых регионов России в 2023 году является на 89% дотационным. Херсонская и Запорожская области вместе с ДНР и ЛНР должны были получить 410,7 млрд рублей в виде безвозмездных нецелевых поступлений. Самый большой дотационный трансферт в 2023 году — 171,1 млрд руб — должна была получить Донецкая Народная Республика; на втором месте по России — Крым, куда планировалось направить 162 млрд рублей; а на третьем — Дагестан с 133 млрд руб.

В бюджетах новых регионов доля дотаций из федерального центра является в 2023 году самой высокой по стране, составив от 84% до 99%. За ними следуют Ингушетия, где 82% бюджета составляют дотации из Москвы, Чечня (около 80% бюджета) и Тува (около 79% бюджета основано на дотациях). А бюджет Дагестана в 2022 году был сверстан с дефицитом более 17% от доходной части (28,4 млрд рублей), при этом объем дотаций из федерального центра составил 121,2 млрд рублей (74,3% от общей суммы доходов бюджета).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему Минфин хочет контроля

Восемь субъектов РФ попали под ужесточение требований, поскольку в их бюджете год за годом очень велика доля федеральных дотаций, сообщили «Коммерсанту» в Минфине. В то время как новым регионам России требуются дотации, чтобы нормализовать социальную обстановку и привести их финансы в соответствие с российскими правилами, такие регионы, как Чечня, Ингушетия, Тува и Дагестан, годами получают значительные дотации в масштабах всей страны, но ситуация там не меняется.

В региональных правительствах не ответили на запросы «Коммерсанта» по поводу инициативы Министерства финансов. А опрошенные изданием эксперты назвали инициативу правильной, но высказали сомнения в ее реализации в представлении Минфина. В особенности это касается новых регионов.

«Там еще идут боевые действия, а они должны подписывать договор, что будут сокращать какие-то издержки», — отметил политолог Илья Гращенков.

Сколько в России дотационных регионов

После включения в состав России четырех новых регионов осенью 2022 года количество субъектов РФ достигло 89. Из них 66 являются дотационными регионами, их количество увеличилось на 4 с 2021 года. Количество регионов, являющихся донорами федерального бюджета, осталось неизменным — их 23.

В топ-5 дотационных регионов в 2022 году входили Дагестан, Якутия, Камчатка, Чечня и Алтайский край. Однако по итогам 2023 года этот список изменится, и в него войдут новые регионы РФ.

В топ-5 регионов-доноров федерального бюджета в 2022 году вошли Ханты-Мансийский автономный округ, который дал бюджету 3,75 трлн рублей налоговых отчислений, Москва с 1,87 трлн рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ с 1,62 трлн руб., Санкт-Петербург с 684 млрд руб. и Московская область с 585 млрд руб.

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