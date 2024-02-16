Высокоскоростная ж/д магистраль свяжет Москву и Петербург: что сказал Путин

Фото: t.me/a_beglov

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет построена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам соответствующего совещания, которое провел глава государства. По словам представителя Кремля, основная схема строительства согласована. Как планируется реализовать проект и что о нем сказал Владимир Путин — в материале NEWS.ru.

Что известно о проекте ВСМ

По словам Пескова, детали будущего документа будут оперативно доработаны. Владимир Путин в ходе совещания по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей назвал реальным их строительство от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. По словам главы государства, он обсуждал данный вопрос с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который поддержал такую идею.

«Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом — это только начало. В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска — это вполне естественная, вполне реализуемая [перспектива]. <...> C президентом Белоруссии Александром Лукашенко мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает», — сказал Путин.

Что заявил Беглов о строительстве ВСМ

На совещании под председательством президента РФ по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали власти Санкт-Петербурга проработали вопрос финансового участия в проекте и готовы войти в концессию, сообщил губернатор города Александр Беглов. ВСМ должна соединить северную столицу с Москвой и пройти через шесть регионов, что сократит время проезда до 2 часов 15 минут.

Беглов добавил, что поставка первых 28 поездов запланирована на 2028 год. Только из федерального бюджета на финансирование проекта направят около 610 млрд рублей, уточнил губернатор. В строительство вложат свои кредитные средства банки страны, проинформировал он. Для реализации масштабного проекта уже создана компания «ВСМ — две столицы», резюмировал глава Петербурга.

При этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что часть магистрали в регионе будет построена в эстакадном исполнении для минимизации воздействия на окружающую среду. По его словам, туристический и экономический потенциал для агломерации от реализации проекта ВСМ колоссальный.

«Проект сократит время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут, поэтому туристический и экономический потенциал для агломерации колоссальный. Мы поддерживаем проект и уже начали его проработку. Для минимизации воздействия на окружающую среду часть магистрали в регионе планируется в эстакадном исполнении», — рассказал он.

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