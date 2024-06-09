«Как завибрировали»: Лавров уличил Париж во лжи насчет инструкторов Лавров назвал ложью заявления об отсутствии инструкторов Франции на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Заявления Парижа о том, что на Украине нет французских инструкторов, являются ложью, отметил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По его словам, в этом и заключается расчет Запада. Шаг за шагом он приучает всех к мысли, что «ничего нет», но каждый день делается небольшой шажок к эскалации, добавил глава МИД. Фрагмент передачи журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

Посмотрите, как завибрировали наши французские коллеги, премьер-министр Франции [Габриэль Атталь] вдруг стал говорить, что у нас (у Франции. — NEWS.ru) там нет инструкторов. Это неправда, и они это знают, — заявил Лавров.

Россия знает обо всех планах Запада, добавил министр. У Москвы есть понимание того, что он делает и какую роль играет в конфликте. По словам Лаврова, РФ знает, как с этим бороться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует абсолютную поддержку властей Украины. По его словам, французский лидер декларирует готовность Парижа напрямую участвовать в военном конфликте, что в Кремле считают провокацией и нагнетанием напряженности.