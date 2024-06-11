«Как за экстремизм»: в России хотят ужесточить наказание за русофобию Москалькова предложила ужесточить наказание для иностранцев за русофобию

В России необходимо разработать механизм, согласно которому иностранных граждан и должностных лиц за проявление русофобии будут привлекать к ответственности как за экстремизм, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем докладе по итогам 2023 года. По ее словам, наказания за такие деяния нужно ужесточить.

В данной связи заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма, а также усилить наказания за эти деяния, — сказано в докладе омбудсмена.

Москалькова добавила, что Запад и международные организации оказались под влиянием «беспрецедентной русофобии». Она утверждает, что в прошлом году этот курс принял еще более агрессивные формы и примеров подобных деяний достаточно.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что правительство Финляндии и средства массовой информации целенаправленно подогревают атмосферу русофобии и военную истерию на территории республики. По мнению дипломата, такая ситуация уже стала нормой повседневной жизни.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что президент Франции Эммануэль Макрон, к сожалению, последователен в своей русофобии. Она подчеркнула, что глава государства своим решением позволить Украине удары по территории России не сказал ничего нового.