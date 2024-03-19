«Как Украина»: Шеремет высказался о решении Армении запретить карты «Мир» Шеремет: отказ от карт «Мир» приведет экономику Армении к зависимости от Запада

Решение банков Армении отказаться от обслуживания и приема карт российской платежной системы «Мир» приведет к большому оттоку капитала из страны и сделает ее экономику зависимой от недружественных стран, предположил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он напомнил, что в России проживает больше армян, чем в самой Армении, и отметил, что Ереван наказывает своих же соотечественников. Ситуацию в республике он сравнил с событиями на Украине.

Как ни странно, но в России проживает гораздо больше армян, чем в самой Армении. И такими недружелюбными действиями в угоду Западу, официальный Ереван наказывает прежде всего себя и всех своих сограждан. Что несомненно приведет к большому оттоку капитала из страны и попадание ее экономики в зависимость от не дружественных к ним стран, — сказал он.

Шеремет подчеркнул, что Ереван встает на «зыбкую дорогу», которая приведет его к расколу общества и новым потрясениям. По его мнению, в Армении складывается такая же ситуация, как на Украине, которую Запад использовал, чтобы «обескровить Россию». Это привело Киев к полной зависимости от Запада и лишило его государственности и экономической самостоятельности, считает парламентарий.

Таким образом она утратила способность к самостоятельному функционированию и суверенному принятию решений в интересах украинского народа, — подчеркнул он.

В Национальной системе платежных карт ранее сообщили, что банки — участники единой платежной системы Армении ArCa с 30 марта прекратят принимать карты «Мир». С российскими картами в республике продолжит работать банк «ВТБ Армения», отметили в НСПК.