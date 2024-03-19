«Как у Байдена?»: Захарова ответила Каллас, взявшей слово вместо Макрона Захарова высмеяла «запутавшегося» в терминах Макрона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, объяснившей слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину «путаницей» в терминах. Дипломат сравнила французского лидера с его американским коллегой Джо Байденом.

[Путаница] как у Байдена или по-другому? — написала она.

Ранее сообщалось, что премьер-министру Эстонии Кае Каллас пришлось объясняться после слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Североатлантического альянса на Украину. По ее словам, речь шла о том, что «тренировать украинских солдат было бы эффективнее на территории Украины».

До этого Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте на Украине. Как отметил президент Франции, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось. При таком развитии событий столкновение между Россией и НАТО будет неизбежным, констатировали в Кремле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь напомнила, что всего месяц назад глава французского МИД Стефан Сежурне отрицал вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников для киевского режима. Прямые же доказательства обратного он называл пропагандой.