«Как себя чувствуете?»: Путин поговорил с пережившим покушение Чибисом Путин поговорил по видеосвязи с пережившим покушение Чибисом

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в формате видеосвязи с главой Мурманской области Андреем Чибисом, который восстанавливается после покушения, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства поинтересовался, как губернатор чувствует себя после операции.

Андрей Владимирович, добрый день. Как себя чувствуете? — спросил Путин главу Мурманской области.

Чибис поблагодарил президента за встречу и ответил, что он по-прежнему восстанавливается, однако уже находится в рабочем режиме. Губернатор доложил Путину о результатах пятилетней работы. В частности, он отметил, что в рамках плана «На Севере — жить!» удалось добиться миграционного прироста впервые за более чем 30 лет. Кроме того, Чибис заявил, что в регионе впервые с 2009 года увеличилась рождаемость, растет число многодетных семей.

Ранее Чибис рассказал, что уже выписался из больницы. Глава Мурманской области отметил, что врачи отпустили его домой при условии соблюдения всех рекомендаций. При этом каких-либо осложнений после операции нет. Губернатор выразил благодарность медицинским специалистам, в том числе хирургам и медсестрам, за их работу.