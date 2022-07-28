«Могут распахнуть калитку»: Медведев о российском ответе Швеции и Финляндии Медведев пообещал симметричный ответ РФ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Григорий Сысоев

Дмитрий Медведев

Россия даст симметричный ответ Финляндии и Швеции на их вступление в НАТО, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, которые опубликованы в Telegram-канале политика, реакция будет зависеть от того, как бывшие нейтральные страны себя поведут: выберут нейтральный путь или же «распахнут калитку» для военных баз.

Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью «распахнуть калитку» и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений, — сказал Медведев.

Палата представителей США накануне одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Предполагается, что присутствие Стокгольма и Хельсинки значительно повысит уровень безопасности Блока

В начале июля заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Альянс пока не планирует размещать военные базы в Финляндии и Швеции. По его словам, представители военно-политического блока не предполагали дополнительного военного присутствия в новоприбывших государствах.