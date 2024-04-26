«Как раньше не получится»: Песков высказался об отношениях России и Европы Песков: России и Европе уже не удастся построить отношения как раньше

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Дмитрий Песков

России и странам Европы не удастся построить отношения как раньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва будет учитывать имеющийся опыт.

Ясно, что это будут договоренности о новых модальностях отношений. Отношения как раньше построить уже не получится, и никто этого не захочет, в первую очередь мы, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что у России большой опыт отношений с европейскими странами, который Москва всегда будет учитывать. Он подчеркнул, что географически РФ и Европе никуда друг от друга не деться, поэтому предстоит в любом случае строить отношения на новых основах.

Представитель Кремля также заявил, что специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для России. По его словам, после окончания конфликта Москве предстоит договариваться со странами Европы для выстраивания взаимоотношений.

До этого Песков рассказывал, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции складывается далеко не благоприятная для Украины. При этом, по его словам, Киев при поддержке Вашингтона должен «воевать до последнего украинца», чтобы обеспечивать прибыль американской военной промышленности.