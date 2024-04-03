«Как пауки в банке»: Захарова о масштабных кадровых зачистках на Украине Захарова: кадровые зачистки на Украине связаны с экстремистской сущностью режима

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Президент Украины Владимир Зеленский проводит зачистки в правительстве, заявила представитель МИД России Мария Захарова, отвечая во время брифинга на вопрос NEWS.ru о масштабных кадровых перестановках в Киеве. По ее словам, это связано с «экстремистской сущностью» режима Зеленского, который показывает такое отношение к украинскому народу.

Я абсолютно с вами согласна, это не перестановки, а зачистки. С чем они связаны? С экстремистской сущностью этого режима. <...> Они точно так же по-экстремистски относятся сами к себе. Вы же прекрасно понимаете, это как пауки в банке. Хотя не хочется обижать пауков сравнением с Зеленским и его режимом. Это как раз и есть вот эти жуткие разборки, абсолютно не имеющие никакого отношения ни к демократическим процессам, ни к закону или законодательной основе, на который должна опираться исполнительная власть, — сказала Захарова.

Ранее Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря национальной безопасности и обороны. Он занимал этот пост с октября 2019 года, сменив Александра Данилюка, прежде возглавлявшего Министерство финансов страны. Сенатор Андрей Климов считает, что такое решение Зеленского можно сравнить с борьбой ядовитых насекомых в банке, которые поедают друг друга. По его словам, сейчас власти Киева находятся в истерике и «перетряхивают» кадры.