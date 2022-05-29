Как пал Константинополь

Вступление Мехмеда II в Константинополь. Ж.-Ж. Бенжамен-Констан / Фото Wikimedia

569 лет назад пал считавшийся неприступным Константинополь. До сих пор у тех, кто интересуется историей, возникают вопросы: как маленькое племя турок смогло создать великую Османскую империю, державшую в страхе всю Европу? Почему греки так и не подчинились Римскому папе? Как сражались и проиграли свой последний бой защитники Византии. NEWS.ru рассказывает, что привело к такому финалу.

Вечером 29 мая 1453 года османский султан Мехмед II в сопровождении верных янычар и ближайших советников проехал по заваленным мёртвыми телами улицам Константинополя. Кавалькада всадников в роскошном облачении достигла собора Святой Софии. Оттуда турки уже успели убрать тысячи трупов защитников и лишь следы крови на мраморном полу напоминали о произошедшей недавно бойне. Султан спешился и зашел в храм. Там он вознес молитву Аллаху, поблагодарив его за победу и объявил, что главный собор христианского мира отныне будет мусульманской мечетью Айя-София. Так пали Константинополи и Византийская империя — одна из самых величественных держав в мировой истории.

Этой истории предшествовали столетия упадка. Византия медленно утрачивала былую мощь и уступала свои земли более сильным и агрессивным соседям, среди которых первое место заняли турки. Примерно в 1230 году вождь маленького тюркского племени Эртогрул искал спасения от наступавших с востока монгольских орд в землях сельджукского султаната в Анатолии (как турки называли Малую Азию). Сельджуки, тоже тюрки, уже два столетия жили на захваченных у Византии землях, но продвинуться на запад никак не могли.

Эртогрул помог своим маленьким войском султану Алаэддину и в награду получил земли вокруг города Эскишехир, где поселились будущие османы. Сын и наследник Эртогрула — Осман стал основателем турецкого государства. Его настолько почитали соплеменники, что даже приняли имя «Осман» как название своего народа. Осману очень повезло — султанат сельджуков развалился от множества внутренних проблем и тогда Осман принял титул султана и начал собирать разрозненные владения тюрок в Малой Азии в единое государство.

Важную роль в османском войске тогда играли военные братства, которые называли «гази» — фанатичные мусульмане, приносившие клятву посвятить свою жизнь войне с неверными и врагами султана. Фактически «гази» представляли собой что-то вроде рыцарских орденов Западной Европы, только гораздо более многочисленные, так как не требовали для вступления доказательств благородного происхождения. Гази были профессиональной постоянной армией, что немедленно сделало Османа одним из сильнейших правителей Анатолии.

Но кроме военной силы османы выбрали для распространения по территории Византии новую стратегию — демографического вытеснения. Ещё в XII веке большая часть этого огромного полуострова была населена греками, считавшими Малую Азию одной из своих исторических родин, наряду с Балканами. Но турки большими родовыми кланами по нескольку десятков семей проникали в плодородные долины, селились там и захватывали землю греков, оставляя им выбор: покориться мусульманам, или бежать в ближайшие города. Византийские власти ничего не могли противопоставить этому — ведь турки называли себя верными подданными императора и исправно платили налоги.

Ровно до того момента, когда к очередной, планируемой к захвату области, подходили войска османского султана. Тогда в провинции начинался мятеж, и она без особого труда оказывалась в руках турок. Британский историк лорд Кинросс так писал об этом времени: «Византийские города пали главным образом по экономическим причинам. Чтобы процветать, они нуждались в доступе к окружающей сельской местности. Когда она оказалась в руках османов — не простых налетчиков, а оседлых жителей, — а значит, была оккупированной постоянно, что не оспаривалось Константинополем, брошенные на произвол судьбы горожане не имели особого выбора, кроме как доверить свою судьбу врагу».

Константин Палеолог. Защищая Константинополь — 1453. Художник Тасос Wikimedia

[После того, как турецкие войска вошли в Константинополь] началась страшная давка и резня… здесь погиб и царь Константин (последний император Византии Константин XI Палеолог – NEWS.ru), доблестно сражавшийся вместе со своими воинами… Турецкие воины убивали каждого, кто попадался им на пути, одних на улицах Города… а на других нападали в их собственных домах; никому не было пощады: ни тем, кто защищался, ни тем, кто искал убежища в храмах и молился, ни мужам, ни женам, ни детям… Когда воины насытились убийствами и поработили жителей, они… стали грабить дома знатных горожан, а другие расхищали святыни, захватывали общественные и частные здания, разбойничали, терзали, расхищали, убивали, издевались, уводили в плен… Воины захватывали молодых и целомудренных благородных женщин из знатных семей, ранее занимавшихся хозяйством и никогда не уходивших со двора, а красивых и прекрасных дев, славных и из славных семей, до тех пор недоступных мужским взорам, одних они выволакивали из их опочивален и безжалостно насиловали, перед другими, еще спящими, словно дурной сон, с видом убийц появлялись вооруженные воины с окровавленными от недавних убийств руками, дышащие яростью, издающие нечленораздельные звуки, помышляющие о самом дурном… Воины безо всякого почтения сбрасывали на землю иконы, статуи и другие святыни, срывали оклады… вскрывали могилы древних мужей, извлекали их останки, рассеивали прах по воздуху или разбрасывали его… Они опрокидывали священные алтари, разрушали стены вокруг святых мест… перекапывали святыни в поисках золота. Михаил Критовул поздневизантийский историк, теолог и философ

В 1341 году в Византии началась гражданская война между правящей династией Палеологов и претендующим на власть знатным домом Кантакузенов. Иоанн Кантакузен провозгласил себя императором и, поскольку собственных сил ему не хватало — обратился за помощью к сербам. Отвоевав право на корону Иоанн Кантакузен стал императором соправителем. Но в 1352 году законный император Иоанн Палеолог объявил его узурпатором и начал войну против Кантакузенов и их сторонников. Кантакузен опять нашёл помощь за границей, на этот раз в лице турок-османов и их султана Орхана. Византийцы сами попросили турок переправиться через Дарданеллы. Османы охотно согласились, но в награду за помощь захватили Галлиполийский полуостров, откуда начали устраивать грабительские набеги на Балканы. За потворство туркам греки объявили Иоанна Кантакузена предателем и свергли, но слабеющую империю было уже не спасти.

В 1361 году султан Мурад I захватил Адрианополь — второй по значению город Византийской империи, переименовал его на турецкий лад в Эдирне и перенес туда столицу Османского государства. В руках турок оказалась богатая и густонаселённая провинция Фракия, а Константинополь был теперь полностью окружён османскими владениями. Затем Мурад I продолжил завоевания в Европе, захватил Болгарию, и разгромил сербов в Первой битве на Косовом поле в 1389 году. Над славянскими Балканами на пять столетий поднялся турецкий бунчук с полумесяцем. Султан Мурад заложил основу военной силы Османской империи, создав постоянное войско янычаров, пополнявшееся за счет «налога кровью» установленного всем христианским народам, находившимся под властью турок.

Осада Константинополя на фреске монастыря Молдовица в Румынии, написанной в 1537 году Wikimedia

Но Константинополь был слишком хорошо укреплён. Его циклопические стены, построенные ещё римскими инженерами, являлись неприступной преградой для армии, не имеющей тяжелой артиллерии. Средневековые осадные орудия просто не могли справиться со столь прочными сооружениями. С моря византийскую столицу защищала толстая железная цепь, перекрывающая кораблям путь в залив Золотой Рог. По сторонам бухты стояли мощные крепости, которые накрывали любой флот подошедший к заливу смертоносным перекрёстным огнем. Несмотря на постоянную нехватку средств, византийцы упрямо чинили свои стены, так как понимали — это единственная защита их свободы и независимости.

Турки четырежды подступали к стенам Константинополя. В 1391, в 1411 и 1422 годах осады оказались скоротечны и неудачны. А в 1396 году началась осада, продолжавшаяся целых восемь лет. Хотя греческие и итальянские корабли свободно проходили в город, в то время как флот османов был очень слаб, провизии все равно не хватало и огромный город голодал. Султан Баязид был полон решимости взять Константинополь во что бы то ни стало, всё теснее сжимая кольцо блокады. Положение было столь отчаянным, что посланники византийского императора Мануила II добрались даже до Руси, где им было собрано немало денег. И вдруг Константинополь спасло чудо.

На Османское государство с востока напала армия непобедимого Тамерлана, по прозвищу «Сотрясатель Вселенной». Рассказывают, что перед генеральным сражением между Баязидом и Тамерланом произошёл такой разговор. Баязид, посмотрел на знамя Тамерлана, где изображались три кольца — символ всего сущего на земле, и сказал: «Очень самонадеянно заявлять, что тебе принадлежит весь мир», на что Тамерлан, показав на османское знамя с изображением полумесяца, ответил: «Еще большая наглость считать, себя повелителем Луны». Турки проиграли Ангорскую битву с самым катастрофическим результатом, и Византия получила еще полвека жизни.

Все эти годы императоры Византии пытались спасти свою страну и были готовы заплатить за это любую цену. В 1438 году начал работу Ферраро-Флорентийский собор, на котором византийцы подписали унию католической и православной церквей и согласились подчиниться верховной власти Римского папы. Это было объявлено обязательным условием для получения помощи из Западной Европы. Но предательство православной веры оказалось встречено греками с редкостным ожесточением. Народ унию не признал, а императора Иоанна VIII считали вероотступником и предателем.

Портрет Мехмеда II (1432-1481), султана Османской империи Wikimedia

В 1451 году на трон Османского государства взошёл новый султан Мехмед II. Это был молодой, но умный и очень энергичный правитель. Он был одержим идеей взятия Константинополя, хотя среди турок давно распространилось поверье, что сам Аллах не хочет, чтобы этот город оказался в руках мусульман. Даже великий визирь султана, учёный Халиль-паша был против войны с Византией. Он считал, что потери при взятии Константинополя не стоят владения этим городом и туркам выгоднее торговать с грекам, нежели их завоевывать.

Но Мехмед II, убеждая турок забыть о прежних неудачах и вновь отправиться на войну, постоянно цитировал пророчество пророка Мухаммеда: «Константинополь непременно будет завоёван, и как же прекрасен тот предводитель, который завоюет его, и как же прекрасна та армия, что завоюет его!» Кроме идеологии, захватить Константинополь требовал политика. В городе под защитой греков жил османский принц Орхан, претендент на султанский престол, имевший немало сторонников среди турецкой «партии мира». Его приберегали как секретное оружие против османов, рассчитывая развязать гражданскую войну среди турок.

Воля султана сломила сопротивление. Началась тщательная подготовка к самой главной войне Мехмеда II. К этому времени, когда-то первый город мира, великолепный Константинополь, представлял самое жалкое зрелище. Путешественники описывали руины древних построек и городские парки, превращенные в поля или луга, где паслись стада коров и овец. Если в XII веке в Константинополе и окрестностях жил почти миллион человек, то в середине XV века от огромного населения осталось примерно пятьдесят тысяч.

Чем меньше подданных — тем меньше денег — последние сто лет существования империи, у императоров не хватало средств даже на небольшую армию и собственный двор. Хотя неприступные стены столицы были ещё прочны, у императора было слишком мало войск, чтобы их защищать. Когда императору Константин XI предъявили к оплате накопившиеся долги, он, обнаружив, что денег нет и не будет, приказал снимать свинцовую крышу со своего дворца. Свинец продали, а полученные монеты тут же ушли кредиторам. Так и стоял дворец без крыши до самого падения Константинополя.

Весной 1452 года по приказу султана напротив Константинополя, с противоположной стороны бухты Золотой Рог началась возведение турецкой крепости Румели-Хисар. Она стояла как раз напротив другой крепости Анадолу-Хисар, тем самым полностью перекрывая Босфорский пролив. Теперь все проходящие корабли оказывались под прицелом отлично пристрелянных османских пушек. В августе Мехмед II в сопровождении небольшой свиты тайно появился под стенами Константинополя и внимательно осмотрел их.

Султан сделал вывод, что мощная артиллерия справится с этими массивными сооружениями и откроет проход в город. Но такую артиллерию ещё требовалось создать. И тут на помощь туркам пришёл венгерский мастер Урбан. Он прибыл в Эдирне и предложил Мехмеду II создать такие пушки, каких не видел мир. Султан потребовал испытать искусство артиллерийского мастера и, убедившись, что тот, не лжёт, поручил Урбану работу над всей осадной артиллерией. Наконец, ранее сухопутные османы построили большой флот и начали спешно обучать морские экипажи.

Падение Константинополя. Неизвестный венецианский художник кон. XV — нач. XVI века Wikimedia

Император Константин XI, понимая, что в одиночку греки не устоят против силы мусульман, искал союзников, рассылая послов по всем странам христианского мира. Он обратился к Римскому папе, но получил лишь обещания. Римский двор был недоволен тем, что уния оказалась отвергнута греками, сохранившими верность православной вере. Папа отправил Константину XI резкое послание, в котором требовал, или принять унию, или выкручиваться самостоятельно. Германский император и король Франции были слишком заняты собственными проблемами, чтобы обращать внимание на мольбы о помощи. Венеция, недовольная тем, что большая часть торговых привилегий в Византии досталась генуэзцам — отказала.

Генуя же решила помочь, но прислала всего несколько галер с солдатами, оружием и провизией. Чуть позже венецианцы усовестились и тоже отправили небольшой отряд в Константинополь. Столь же несущественную помощь дали Каталония и Неаполь. В конце концов в Константинополь прибыл папский легат кардинал Исидор с двумя сотнями лучников. Вообще то он приехал принимать капитуляцию Константина XI перед требованиями Рима, но обстоятельства сложились так, что и этому небольшому отряду пришлось присоединиться к защитникам города. Всего столицу Византии обороняло около 10 тысяч воинов, почти лишённых артиллерии. Им противостояло огромное турецкое войско в 80 тысяч, из которых 12 тысяч составлял элитный корпус янычаров. Весной 1453 года Мехмед II со своей армией, артиллерией и флотом подступил к стенам Константинополя.

Осада Константинополя, изображенная между 1453 и 1475 годами Wikimedia

6 апреля турки полностью окружили город с суши и моря. Гигантская 32-х тонная бомбарда «Василиск» под управлением самого мастера Урбана и десятки пушек поменьше, начали обстрел византийских укреплений. Но турецкий флот никак не мог прорваться в Золотой Рог, а 20 апреля в Босфор вошли четыре генуэзские галеры с оружием и провизией. Их окружил весь турецкий флот, но наскоро обученные моряки не могли противостоять прирожденным мореплавателям-итальянцам и морской бой окончился отступлением турок. Великий визирь Халиль-паша после этого потребовал от султана снять осаду, но Мехмед II отказался.

Султан, придя к выводу, что обычной осадой Константинополь не взять, придумал военную хитрость. Он приказал перетащить османские суда через перешеек у Золотого Рога. Уже 22 апреля 70 самых лучших кораблей турок стояли на побережье бухты прямо напротив византийских и итальянских кораблей. Итальянцы попытались атаковать их, но потерпели поражение, потому что с берега турецкий флот прикрывала мощная артиллерийская батарея. Оставшиеся на плаву корабли отступили и были теперь вынуждены стоять у входа в залив, чтобы не дать большей части османского флота проникнуть в бухту. Защитникам Константинополя пришлось срочно перебрасывать часть войск на защиту морских стен, идущих вдоль Золотого Рога. Это резко ослабило оборону города и предопределило победу османов.

Весь май турки продолжали обстрел стен и строили подземные галереи для осадных мин. Защитники города внимательно прислушивались к малейшему шуму из-под земли, бросались копать встречный туннель, после чего греки и итальянцы насмерть рубились с турками в узких подземных норах. Константинополь не сдавался. Постепенно турки начали падать духом и все больше воинов просило султана отступить от неприступных стен Византии. 25 мая Мехмед II отправил парламентера к Константину XI, предлагая сдаться и обещая отпустить всех христиан, кто захочет покинуть город. Император в ответ согласился признать себя вассалом султана, платить огромную дань, но отказался сдать город. Осада продолжилась.

На 29 мая был назначен решающий штурм. Большая часть турецкого войска ночью тайно подошла к стенам и ждала приказа к атаке. Первыми на приступ пошли иррегулярные части, среди которых было много славян, находившихся под властью султана, за их спинами стояли янычары, которым было приказано стрелять в отступающих. После огромных потерь штурм остановился. Турки потеряли почти всех, кто шёл в первой волне, но у них было достаточно войск, а потери защитников Константинополя было ничем не пополнить.

Турки, убивая и беря в плен, пришли к храму [Святой Софии], и обнаружив, что ворота заперты, разломали их топорами. Когда они ворвались внутрь и увидели бесчисленную толпу ищущих убежища, каждый стал вязать своего пленника, ибо никто не сопротивлялся, но всякий сдавался как овца… Какой-то турок отыскивает себе самую миловидную; вот он нашел красивую монахиню, но другой, более сильный, вырывает и уже вяжет ее; причина этой борьбы и пленения – локоны, обнажившиеся груди и сосцы, воздетые в горе руки… В одну минуту разрубили собаки святые иконы, похитили украшения, а также покров с алтаря. Блестящие лампады – одни портили, другие забирали, золотые серебряные и из другого ценного материала сосуды в один момент унесли… [Позднее] тиран (султан Мехмед II Завоеватель – NEWS.ru) вступил внутрь Города… Они нашли тело [императора Константина XI Палеолога], отрубили голову и принесли ее вождю. Когда признали ее, тогда голову приколотили к колонне на форуме Августа и находилась она там до вечера. После же этого с нее содрали кожу, набили мякиной и тиран приказал носить ее повсюду… Тогда тиран, устроив пир, развеселился. Уже пьяный, он призвал старшего евнуха и приказал ему: «Отправляйся в дом великого дуки (командующий византийским флотом Лука Нотарас – NEWS.ru) и скажи ему: «Вождь повелевает, чтобы ты прислал на пир своего младшего сына!». Ибо юноша, которому шел четырнадцатый год, был красив. Услышав этот приказ, отец обмер, лицо его изменилось; и говорит он начальнику евнухов: «Не в нашем обычае собственными руками отдавать свое дитя на поругание. Лучше бы пришел палач и снял с меня голову»… Старший евнух пересказал вождю все, что говорил великий дука и как тот не пожелал отдать юношу. Тут тиран разгневался и сказал старшему евнуху: «Возьми с собой палача, иди, возвращайся и приведи мне юношу. Палач же пусть приведет дуку и его сыновей»… Придя, он представил мальчика вождю; остальным же, стоявшим в воротах дворца, вождь велел отрубить головы Дука представитель византийского аристократического рода и императорской династии

Харисийские (Андрианопольские) ворота, через которые Мехмед въехал в город Wikimedia

Немного выждав, Мехмед II приказал атаковать второй волне, которую составляли уже анатолийские турки. Но и они откатились назад, хотя сам султан бил отступающих плетью и кричал слова проклятий. В ходе этого штурма бомбарда «Василиск» смогла наконец проломить в городской стене огромную брешь. Мехмед II радостно закричал: «Город наш!» и отправил в бой свой последний резерв — янычар. Они сражались на смерть, не отступая и наконец сломили защитников. На улицах Константинополя началась резня. Император Константин XI сказал своим соратникам: «Город пал, мне незачем больше жить» и бросился в самую гущу боя. Его изрубленное тело нашли в куче трупов и смогли опознать лишь по императорским регалиям. Отрезанную голову последнего императора принесли в дар султану. Несколько тысяч последних защитников отступили к огромному собору Святая София, но турки ворвались туда и перебили всех. По улицам города текли реки крови. Великий город начали грабить турецкие воины. Несметные богатства, накопленные за тысячу лет существования Византийской империи, расхищались или уничтожались.

Вступив в захваченный город Мехмед II заявил, что греки отныне становятся подданными его империи и приказал отпустить большую часть выживших. Итальянцев же султан приказал казнить или продать в рабство. Принца Орхана и его сторонников также поймали и убили. Но вскоре подозрительность султана взяла верх над его великодушием. Через пять дней знатные греки были схвачены и казнены. История Византийской империи завершилась.