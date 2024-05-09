«Как мухи летают»: Путин рассказал о проблеме украинских дронов в зоне СВО Путин: дроны ВСУ как мухи летают над головами российских бойцов в зоне СВО

Беспилотники Вооруженных сил Украины «как мухи летают» над головами российских бойцов в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками СВО после инаугурации 7 мая. По словам российского лидера, которые приводит пресс-служба Кремля, ВС РФ знают, как бороться с украинскими дронами.

Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника как мухи летают над головой, все это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет, — отметил Путин.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее заявил, что российская армия нанесла удары по району станции метро «Основа» в Харькове, где располагался цех по изготовлению беспилотников с готовой продукцией. Он отметил, что по объекту ВСУ было выпущено не менее четырех ракет. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что ВСУ стали оснащать безэкипажные катера самолетными ракетами класса «воздух — воздух». По словам журналиста, это стало ответом на патрулирование Черного моря вертолетами ВС России. Он подчеркнул, что винтокрылые машины позволяют не только быстрее обнаружить дрон, но и оперативно его уничтожить.